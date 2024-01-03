Дієтолог зазначила, що перш за все потрібно серйозно обмежити вживання солодкого і алкоголю.

Австралійський дієтолог поділилася чотирма "правилами харчування", яких слід дотримуватися в 2024 році, щоб схуднути.

Сьюзі Беррелл дотримується саме цих чотирьох принципів: обмежте солодощі до одного разу на день, уникайте смаженої їжі, не пийте алкоголь до четверга і випивайте тільки одну каву з молоком в день, пише New York Post.

"Коли у вас є правила щодо їжі, наприклад, не вживати алкоголь протягом тижня або не їсти десерт у будні, мозок не піддається додатковому тиску через необхідність приймати інше рішення, оскільки у вас є набір рекомендацій за замовчуванням. Це дозволить вам дотримуватися дієти", - пояснила вона.

Відео дня

Фахівець зазначила, що не потрібно мучити себе відмовою від солодощів назавжди, потрібно просто звести їх споживання до одного разу в день. Беррелл стверджує, що ви зможете "краще контролювати" тягу до солодкого, коли звикнете до цього правила.

Беррелл порадила відмовитися від смаженої їжі на користь овочів. "Незалежно від того, чи виберете ви буріто з овочами і рисом або заморожену їжу, багату овочами, ви додасте трохи поживних речовин і зробите набагато більш здоровий варіант страви, ніж смажена їжа, гаприклад, гамбургери або піца", - сказала дієтолог.

"Їжте вечерю якомога раніше і випийте одну-дві порції алкогольних напоїв за вирахуванням додаткової їжі", - порадила вона.

Також фахівець рекомендує випивати тільки одну каву з молоком в день. Пийте каву скільки завгодно, але обмежте капучино та латте одним на день.

Інші новини про схуднення

Дієтологи і лікарі в один голос рекомендують середземноморську дієту, оскільки вона допомагає схуднути і утримувати здорову вагу. Ця дієта включає багато фруктів і овочів, свіжої риби, оливкової олії та різноманітних горіхів.

Вас також можуть зацікавити новини: