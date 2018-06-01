В Одеській області у пологовому будинку з невідомих причин померла новонароджена дівчинка

Тіло дитини направлено на експертизу для встановлення причини смерті. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.

В Одеській області поліція розпочала розслідування за фактом смерті немовляти в пологовому будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, дівчинка, якій було п'ять діб, померла сьогодні в пологовому будинку міста Білгород-Дністровський. Про смерть немовляти в поліцію повідомили працівники пологового будинку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції.

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«Встановлено, що близько 7-ї ранку 18-річна мати прокинулася і виявила свою дочку без ознак життя», - повідомили в главку. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на експертизу, за результатами якої буде встановлено причина смерті.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, в лютому на Сумщині в пологовому будинку померло немовля після того, як йому вкололи вакцину проти туберкульозу.