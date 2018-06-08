"Як передова". лікарня на Дніпропетровщині після побиття медика просить про цілодобову охорону

Стан побитого лікаря-реаніматолога оцінюють як середньої тяжкості, повідомили у Першотравенській міській лікарні.

Медперсонал лікарні у Першотравенську на Дніпропетровщині, де днями невідомі побили чергового лікаря-реаніматолога, звернувся до мерії з проханням ухвалити рішення на найближчій сесії для виділення коштів на цілодобову охорону закладу.

Медики також наполягають на розслідуванні щодо правоохоронних органів, які, за їхніми словами, прибули на місце події лише через 40 хвилин після виклику, передає "Радіо Свобода".

«Такого інциденту у нас ще не було. Найстрашніше, що ми не знаємо, як захиститись, як далі працювати. Співробітники не хочуть працювати на приймальному покої, бо це – як передова. Вже готова калькуляція на цілодобову охорону. У нас також є вимоги щодо спеціалістів цієї охорони, це мають бути колишні правоохоронці або військові, які можуть швидко відреагувати на ситуацію. Також вимагаємо встановити більш потужні відеокамери, які фіксуватимуть все навіть у темряві. Окрім того, ми ставимо питання про особисту безпеку персоналу: чи можемо ми мати травматичну зброю, газові балончики?» – сказали в адміністрації лікарні.

За даними лікарні, після погрому, вчиненого невідомими у відділенні та побиття чергового лікаря-реаніматолога, у потерпілого діагностували черепно-мозкову травму, переломи кількох ребер, розрив барабанної перетинки, численні садна і гематоми. Потерпілого направили з реанімації міської лікарні до лікарні в обласному центрі для подальшого обстеження й лікування.

Читайте такожБулінг у ліцеї Києва: школяреві зламали хребці - він п'ятий місяць не встає (фото, відео)

Як розповідає персонал, інцидент стався в ніч з 2 на 3 червня, коли до міської лікарні надійшов дзвінок від групи осіб, які вимагали, щоб черговий лікар приїхав і надав допомогу їхньому товаришеві. Коли лікар відмовився, невідомі почали погрожувати. Невдовзі до закладу під’їхали кілька позашляховиків з озброєними людьми, виламали двері, побили чергового лікаря і розгромили кабінет реанімації.

«Вони всі були напідпитку і їхній товариш, якого вони привезли до лікарні, також. У прийомному покої почали займатися пацієнтом, робити кардіограму тощо. Тоді група чоловіків, приблизно шестеро людей, виламали двері до ординаторської, де перебував лікар, вчинили там погром, витягли його з кабінету за волосся, тягнули через коридор, били, намагались поставити його на коліна перед ними. Співробітники були перелякані, але викликали поліцію. Все це зафіксовано камерами відеоспостереження, запис передано слідчим. До приїзду поліції ці люди зникли», – розповіли свідки.

У Павлоградській міській поліції підтвердили, що за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство», однак коментувати подробиці інциденту відмовились. Поліція ще не встановила причетних до злочину, слідство триває. У поліції не виключають, що справа може бути перекваліфікована.