У Дніпропетровській області озброєні люди розгромили лікарню та побили медика - той у реанімації

Лікар з приймального відділення в реанімації.

В ніч з 2 на 3 червня у Першотравенську міськлікарню Дніпропетровської області надійшов дзвінок. Ті, хто телефонував, вимагали від чергового лікаря приїхати і допомогти їхньому товаришеві, якому було зле.

Лікар порадив викликати швидку допомогу, або, якщо є можливість, особисто привезти пацієнта. Лікар послався на те, що за законом не має права залишити робоче місце, передає місцевий сайт 05632.com.ua.

Ті, хто телефонував, почали погрожувати лікаря розправою. Через деякий час погрози втілилися у життя.

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До лікарні приїхали невідомі особи на позашляховиках з автоматичною і травматичною зброєю. За словами медперсоналу, чергового лікаря побили, виламали двері і розгромили кабінет реанімації. Після цього, поставивши лікаря на коліна і під загрозою розстрілу, примусили його просити пробачення.

Свідки викликали на місце події поліцію. Після того як правоохоронці прибули, злочинці блокували вхід до лікарні.

Зараз черговий лікар у реанімаційному відділенні. За попередньою інформацією, у лікаря черепно-мозкова травма, переломи ребер, кінцівок, численні гематоми на тілі.

З власних джерел журналістам стало відомо, що нападники – члени місцевої ОЗГ, якою керує один з приватних підприємців Першотравенська. Місцеві жителі обурені і налякані цим інцидентом.

Начальник відділу комунікації Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська повідомила виданню "ГОРДОН", що за фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження.

"Обставини події уточнюються, опитують лікарів, вивчаються відео з камер спостереження. Точно сказати, що сталося, наразі не можуть, бо проводиться слідство. Попередньо, стався конфлікт між медиком і нападниками. Нападників було двоє – це теж попередньо", – сказала вона.