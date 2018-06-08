Шестеро бійців не встають: з Дніпра до Львова спецбортом доправили 11 поранених військових (відео)

У Львові поранених зустріли медики військового шпиталю.

Із Дніпра до Львова спеціальним бортом доправили 11-х поранених військовослужбовців ЗСУ.

Двоє пацієнтів наразі в тяжкому стані, шестеро – не встають з ліжок. Утім, медики запевняють – загроз їхньому життю немає. Інші вояки – з травмами різного ступеня тяжкості, передає 5 канал.

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У Львові поранених зустріли медики військового шпиталю, в якому і проходитиме подальше лікування та реабілітація.

"Мабуть 90% з тих людей – це вихідці із східних регіонів України: Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина. Після того, як їх оглянуть наші лікарі, призначать курс лікування та реабілітації, ми вже зможемо говорити, скільки часу військові перебуватимуть у нашому військовому шпиталі і що потрібно для їхнього лікування", – зазначив керівник західного медіа-центру Міністерства оборони Олександр Поронюк.

Раніше у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова помер військовослужбовець, який врятував під час артобстрілу на Донбасі свою доньку.