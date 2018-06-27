На Одещині жінку вкусив отруйний павук - вона у реанімації (відео)
14:04, 27 червня 2018Новини регіонів
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Як розповідають місцеві жителі, отруйні павуки атакують Одещину.
Жінку ужалив каракурт / Скріншот
У Білгород-Дністровському Одеської області поблизу великого супермаркету помітили каракуртів.
Читайте такожУ Миколаєві чоловіка госпіталізовано після укусу павука каракурта
А мешканка села Тузли опинилася в реанімації після укусу отруйного павука, йдеться у сюжеті ТСН.
Жінка відпочивала на березі лиману Алібей, коли її ужалив каракурт. У лікарні протиотрути не виявилося.
Раніше у Миколаєві госпіталізували 75-річну жінку після укусу павука каракурта. Постраждала перебувала у лікарні у стані середньої тяжкості.
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