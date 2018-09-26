У Запорізькій області пацієнт викинувся з вікна шостого поверху лікарні

За попередньою версією слідства, пацієнт медичного закладу наклав на себе руки.

У Бердянську Запорізької області з 6-го поверху міської лікарні вистрибнув і загинув пацієнт.

Про це УНІАН повідомили у міському відділі поліції Бердянська. Інцидент стався вчора, 25 вересня.

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Відомо, що чоловік був пацієнтом лікарні. За попередньою версією слідства, він хотів покінчити життя самогубством, в результаті чого вистрибнув із вікна на 6-му поверсі. В результаті падіння потерпілий дістав серйозні травми, за його життя кілька годин боролися медики, проте чоловік помер.

На даний момент правоохоронці встановлюють подробиці події.