На Львівщині 10-річну дівчинку вкусила змія - дитина у тяжкому стані (відео)
13:45, 15 жовтня 2018Новини регіонів
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При укусі змії головне - не панікувати, пити багато рідини і якнайшвидше дістатися до лікарні.
На Львівщині 10-річну дівчинку вкусила гадюка
На Львівщині 10-річну дівчинку змія вкусила в ногу. Дитина зараз перебуває в лікарні.
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Плазун напав недалеко від будинку в селі. Із сильним болем дитину одразу госпіталізували. Спочатку до найближчої районної лікарні, а потім негайно транспортували до Львова, передає ТСН.
Медики говорять, що стан дитини середньої тяжкості і життю нічого не загрожує. Завдяки швидкій реакції рятувальників отрута не встигла потрапити в кровотік.
Медики кажуть, зазвичай змії кусають, тому що захищаються. Зараз активізувалися через тепло.
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