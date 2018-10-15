На Львівщині 10-річну дівчинку вкусила змія - дитина у тяжкому стані (відео)

При укусі змії головне - не панікувати, пити багато рідини і якнайшвидше дістатися до лікарні.

На Львівщині 10-річну дівчинку змія вкусила в ногу. Дитина зараз перебуває в лікарні.

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Плазун напав недалеко від будинку в селі. Із сильним болем дитину одразу госпіталізували. Спочатку до найближчої районної лікарні, а потім негайно транспортували до Львова, передає ТСН.

Медики говорять, що стан дитини середньої тяжкості і життю нічого не загрожує. Завдяки швидкій реакції рятувальників отрута не встигла потрапити в кровотік.

Медики кажуть, зазвичай змії кусають, тому що захищаються. Зараз активізувалися через тепло.