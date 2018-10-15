этот материал доступен на русском

На Львівщині 10-річну дівчинку вкусила змія - дитина у тяжкому стані (відео)

13:45, 15 жовтня 2018
Новини регіонів
1054 0

Читайте такожНа Прикарпатті чоловік потрапив до реанімації після укусу змії

Плазун напав недалеко від будинку в селі. Із сильним болем дитину одразу госпіталізували. Спочатку до найближчої районної лікарні, а потім негайно транспортували до Львова, передає ТСН.

Медики говорять, що стан дитини середньої тяжкості і життю нічого не загрожує. Завдяки швидкій реакції рятувальників отрута не встигла потрапити в кровотік.

Медики кажуть, зазвичай змії кусають, тому що захищаються. Зараз активізувалися через тепло.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львівщина