Помер ветеран АТО, який боровся за життя майже три роки після поранення (фото)

Військового поховають у Львові. Про дату похорону повідомлять згодом.

16 жовтня у Київському військовому госпіталі помер тяжкопоранений боєць АТО, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юліан Циганко.

Він майже три роки боровся за життя, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

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Чоловік 1975 р.н. родом зі Львова. Циганко майже з перших днів війни став на захист східних кордонів України. З липня 2014 року по листопад 2015 року брав безпосередню участь в АТО.

17 листопада 2015 року під час виконання бойового завдання був важко поранений.

З цього часу військовослужбовець перебував на лікуванні, переніс понад 40 операцій, дві з них - в Австрії.

Раніше у Києві до військового клінічного госпіталю прибув новий борт з важкопораненими бійцями.