До госпіталя Києва прибув борт з тяжкопораненими бійцями (фото)
17:22, 18 червня 2018Новини регіонів
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Також волонтер опублікувала фото поранених українських військових в госпіталі.
Бійцям потрібна допомога / фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya
У Києві до військового клінічного госпіталю прибув новий борт з важкопораненими бійцями.
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Про це повідомила волонтер військового госпіталю Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook.
"Є важкі воїни в реанімації, решта по відділеннях з кульовими і осколковими пораненнями", - йдеться у повідомленні.
Раніше з Дніпра у Львів спеціальним бортом доставили 11-х поранених військовослужбовців ЗСУ.
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