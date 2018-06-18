До госпіталя Києва прибув борт з тяжкопораненими бійцями (фото)

Також волонтер опублікувала фото поранених українських військових в госпіталі.

У Києві до військового клінічного госпіталю прибув новий борт з важкопораненими бійцями.

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Про це повідомила волонтер військового госпіталю Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook.

"Є важкі воїни в реанімації, решта по відділеннях з кульовими і осколковими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Раніше з Дніпра у Львів спеціальним бортом доставили 11-х поранених військовослужбовців ЗСУ.