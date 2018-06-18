До госпіталя Києва прибув борт з тяжкопораненими бійцями (фото)

17:22, 18 червня 2018
Новини регіонів
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Бійцям потрібна допомога / фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya

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Про це повідомила волонтер військового госпіталю Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook.

"Є важкі воїни в реанімації, решта по відділеннях з кульовими і осколковими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Раніше з Дніпра у Львів спеціальним бортом доставили 11-х поранених військовослужбовців ЗСУ.

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Теги: #Київ#госпіталь