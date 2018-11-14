У Кропивницькому іноземні студенти-медики влаштували протест (відео)

Іноземні студенти-медики скаржаться на погану якість освіти у Кропивницькому.

У Кропивницькому Кіровоградської області протестували півтисячі іноземних студентів.

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Це - майбутні медики з Донецького національного медичного університету, яких після початку війни перевели навчатися в центр України, йдеться в сюжеті ТСН.

Вони скаржаться на відсутність клінічної бази для практики і кажуть, що вчать медицину лише за книжками. Така якість освіти, за яку іноземці мусять платити по 3,5 тисячі доларів на рік, їх категорично не влаштовує.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський заявив, що абітурієнтам, які матимуть намір вступити до медичних університетів у 2019 році, потрібно буде складати також ЗНО з математики або фізики на вибір.