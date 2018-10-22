В Україні майбутнім лікарям з 2019 року змінюють предмети ЗНО для вступу до університетів

За словами Лінчевського, в жодній з країн «Великої сімки» та розвинутій європейській країні неможливо стати лікарем, не складаючи екзамени з математики або фізики.

Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський заявив, що абітурієнти, які матимуть намір вступити до медичних університетів у 2019 році, потрібно буде складати також ЗНО з математики або фізики на вибір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в Києві

«Щодо умов прийому в 2019 році – прохідний бал в 150 балів ЗНО для другого і третього предметів для медицини, педіатрії та стоматології залишається. Тут позиція міністерства незмінна. У 2019 році вводиться мінімальний конкурсний бал – 130 для другого, третього сертифікатів для фармації та промислової фармації», - заявив він.

Читайте такожМедреформа в Україні набирає обертів: безкоштовний рентген та е-карта для кожного

За словами Лінчевського, МОЗ спільно з Міністерством освіти і науки змінили конкурсні предмети для вступу у медичні університети на 2019 рік.

«Перший предмет залишається українська мова. Другий – на вибір біологія або хімія. Третій (це є новинка) – це на вибір фізика або математика», - поінформував заступник міністра охорони здоров’я.

Він відзначив, що рівень підготовки майбутнього лікаря з математики свідчить і «про здатність навчатися, і аналітично мислити, і приймати рішення».

За словами Лінчевського, в жодній з країн «Великої сімки» та розвинутій європейській країні неможливо стати лікарем, не складаючи екзамени з математики або фізики.