З'явилися деталі жахливої історії про 7-місячну дівчинку з Харкова, яку батьки "лікували" пивом (відео)

Для дівчинки патрульні викликали "швидку", яка забрала дитину в 19-у лікарню Харкова.

З'явилися нові подробиці в історії 7-місячної дівчинки, яку батьки поїли пивом, щоб "вона не волала".

Лікарі підтверджують, що горе-матір була п'яна, передає сайт Vgorode.

"Вона насилу могла назвати місце проживання й своє прізвище. Дитинка оглянута. Є ознаки вірусної інфекції. Не тяжкі, середньої тяжкості. Дитина брудна, запущена. Одягнена за сезоном, одяг начебто відповідав сезону. Зараз проходить обстеження, буде отримувати лікування відповідне до з'ясування обставин", — говорить головлікар Харківської міської дитячої клінічної лікарні №19.

За її словами, тепер дівчинка забезпечена всім необхідним. Але мати дівчинки поки не приходила до лікарні.

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"До цього часу мати не з'явилася. Мені важко оцінювати, про що можна говорити, якщо її не цікавить доля дитини або у неї просто стан такий, який не дозволяє їй зараз прийти. Вона може з'явитися й через день і через два, як це зазвичай буває. До цього не можна звикнути ніколи, тому що найбільше страждають діти від недбалості батьків. Вони все вирішують проблеми, у батьків проблеми, але в першу чергу від цього страждають діти. Ось це найстрашніше. І ще один момент, що діти у нас перебувають тривалий період часу. Тому що вирішити їхню подальшу долю — це тривалий період. Фактично, у мене діти тут живуть", — стверджує головний лікар.

З початку року аналогічних випадків у лікарні — близько півсотні. Такими дітьми опікується служба у справах дітей. Дівчинка, яку мама "лікувала" пивом, вже отримала статус дитини, позбавленої батьківського піклування. За інформацією служби, горе-матір живе у Лозовій, їй 33 роки.

"Вона дала свідчення поліції, що тут вона перебувала тимчасово, приїхала до когось в гості й щось подібне. Але ми не слідчий орган, я думаю що поліція та ювенальна превенція, яка теж вже підключена й теж проводить свої слідчі дії, тобто це їхня парафія. Зараз ми на телефоні з Лозовою, там перевіряють її чинну реєстрацію. Ми з'ясовуємо, чи потрапляла вона в поле зору структур, причетних до роботи з дітьми раніше. Скільки у неї дітей, може, в неї ще є діти, де її родичі, де бабусі й дідусі цієї дитини. Тобто тут ведеться комплексна перевірка", — розповів "Харьковским известиям" начальник управління служб у справах дітей Олександр Малько.