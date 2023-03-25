Чоловіка рятували в операційній дві години.

Львівські лікарі майже місяць рятували чоловіка, у якого розірвався стравохід після чарки алкоголю. У пацієнта діагностували рідкісну патологію - синдром Бурхаве.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, 49-річному львів'янину стало зле після застілля. Чоловік блював та скаржився на біль у лівому підребер’ї. Через це чоловіка госпіталізували.

"Медики відділення невідкладної допомоги зробили пацієнту УЗД внутрішніх органів та рентген грудної клітки. Причини болю не знайшли. Водночас йому стало ще гірше. І досвідчені лікарі зрозуміли: найімовірніше, у чоловіка розірвався стравохід. Медичною мовою це називається синдром Бурхаве", - зазначили медики.

Відео дня

Огляд слизової оболонки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки з допомогою ендоскопа підтвердив діагноз медиків. Цей синдором у медицині називають ще "банкетним стравоходом". Патологія зазвичай виникає внаслідок надмірної блювоти після застілля або вживання алкоголю.

"В лікарській практиці такі пацієнти трапляються рідко. До 50% пацієнтів медикам вдається врятувати протягом шести годин після виникнення раптового болю – основного симптому розриву. Далі – шанси на життя в таких хворих зменшуються. Адже їжа потрапляє у середостіння грудної клітки та починається гнійний процес", - зазначили медики.

Лікарі рятувати чоловіка дві години в операційній. Чоловік провів у реанімації 26 днів, на 27-й його перевели до відділення хірургії.

Рідкісні синдроми

Як повідомляв УНІАН повідомляв про рідкісний харчовий розлад, через який чотирирічний британський хлопчик з'їв частину дитячого ліжечка, а також їв свої підгузки, папір та інші неїстівні речі.

Унікальний випадок у медичній практиці стався у Канаді. Медики почали лікувати дитину від дуже рідкісної і часто смертельної хвороби ще до появи на світ.

Вас також можуть зацікавити новини: