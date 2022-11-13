Батьки дитини вже втратили двох немовлят саме через це захворювання.

Унікальний випадок у медичній практиці стався у Канаді. Медики почали лікувати дитину від дуже рідкісної і часто смертельної хвороби ще до появи на світ.

Завдяки цьому дівчинка народилась без ознак захворювання і зможе прожити нормальне життя. Про це пише Live Science.

Батьки дитини вже втратили двох немовлят саме через цю хворобу, оскільки є носіями рецесивного варіанта гена. У зв'язку з цим їхні діти мають 25% шансу успадкувати хворобу Помпе. Вона викликає пошкодження м'язових та нервових клітин по всьому організму дитини. Хвороба Помпе зустрічається лише в 1 з 100 тисяч дітей.

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У людей з менш тяжкою формою симптоми розвиваються в пізнішому віці, але у маленької Айли це рідкісне генетичне захворювання діагностували ще в утробі матері. Зараз дівчинці вже 16 місяців, вона щаслива та розвивається як звичайні діти.

Рідкісні хвороби у дітей

Цього року в Індії стався спалах нової вірусної інфекції під назвою томатний грип. Хворіли діти віком до п'яти років. Його назвали томатним грипом через хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Вірус дуже заразний і легко передається при тісному контакті, наприклад, через підгузники, дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот.

Крім того, УНІАН повідомляв про рідкісний харчовий розлад, через який чотирирічний британський хлопчик з'їв частину дитячого ліжечка, а також їв свої підгузки, папір та інші неїстівні речі.

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