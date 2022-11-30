Усі свої 36 років жінка ховала руки від чужих очей.

Львівські медики провели пластично-реконструктивну операцію руки жінці із невивченою генетичною патологією, опису якої немає у жодному науковому джерелі.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, пацієнтці, яка приїхала з Миколаївського району – 36 років. Усе життя від народження її нігтьові фаланги були округлими та збільшеними, а розвиток сухожилків-розгиначів – порушений. Пальці жінки не розгиналися, а кисть навпаки – увесь час була напівзігнута.

Як розповіла пацієнтка медикам, у повсякденному житті ця патологія не заважала їй, але вона відчувала постійний дискомфорт.

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"Усі свої 36 років вона ховала руки від чужих очей. Все – через загадкову хворобу, що спричинила деформацію пальців рук та ніг", – розповіли у медоб'єднанні.

Щоб здійснити мрію жінки та надати її рукам естетичного вигляду, завідувач першого хірургічного відділення лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич спільно з командою зважився виконати складну пластично-реконструктивну операцію. Цьому передували тривалі консультації.

Спершу медики взялися оперувати ліву руку. Робили це у два етапи: спершу – пластику сухожилкових структур, а потім – пластику м'яких та кісткових тканин. Після цього лікарі зафіксували кістку в правильному положенні. Операція тривала трохи більше трьох годин і пройшла вдало.

"Вже наступного дня пацієнтка поїхала додому. Медики продовжують спостереження за станом кисті після втручання. І зовсім скоро планують прооперувати в іншу, праву руку жінки. Аби пацієнтка назавжди забула про свою патологію та дискомфорт, який постійно відчувала", – наголошують у медоб'єднанні.

Після того, як львівські хірурги зіштовхнулися із вказаним викликом, вони попросили колег з Оксфордського університету розглянути випадок пацієнтки. Британські медики після вивчення історії хвороби та результатів обстежень пацієнтки охарактеризували патологію як "надзвичайно рідкісне захворювання з низькою інцидентністю", і аналогічних випадків вони "досі не зустрічали".

"Більше того, наші спеціалісти відправили зібраний генетичний матеріал пацієнтки у їхню лабораторію в Оксфорді. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії", – наголошують у Першому медичному об'єднанні Львова.

Рідкісні хвороби

Цього року в Індії стався спалах нової вірусної інфекції під назвою томатний грип. Хворіли діти віком до п'яти років. Його назвали томатним грипом через хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Вірус дуже заразний і легко передається при тісному контакті, наприклад, через підгузники, дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот.

Крім того, УНІАН повідомляв про рідкісний харчовий розлад, через який чотирирічний британський хлопчик з'їв частину дитячого ліжечка, а також їв свої підгузки, папір та інші неїстівні речі.

Унікальний випадок у медичній практиці стався у Канаді. Медики почали лікувати дитину від дуже рідкісної і часто смертельної хвороби ще до появи на світ.

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