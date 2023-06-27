Випадки захворювання підтвердили у Флориді та Техасі.

У Сполучених Штатах почали фіксувати поширення малярії. За останні два місяці там підтвердили вже пʼять випадків зараження, викликаних укусами комарів.

Як повідомляє "Голос Америки", це перший випадок місцевого розповсюдження малярії за останні 20 років. У Центрах з контролю та профілактики захворювань заявили, що чотири випадки захворювання зафіксували у Флориді. Ще одна людина захворіла на малярію в Техасі.

Малярія – небезпечна хвороба, що викликається паразитом, який поширюється через укуси комарів. Інфіковані пацієнти можуть мати таки симптоми як озноб та гарячка. Крім того, можуть розвиватися ознаки, схожі на прояви грипу. Без належного лікування можуть виникнути серйозні ускладнення, а в деяких випадках пацієнту загрожує смерть.

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Щороку у США фіксують біля двох тисяч випадків малярії. Однак захворювання виявляють переважно у мандрівників, які побували в країнах, де малярія поширена. З 1992 року в США сталося 11 спалахів малярії, спричинених укусами комарів. Останній – у 2003 році в окрузі Палм-Біч у Флориді. Там захворіли вісім людей.

Спалахи небезпечних захворювань

У 2022 році світом почала ширитися віспа мавп. У ВООЗ оголосили спалах "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення".

Уперше організація була проінформована про нове захворювання 7 травня, коли до Великої Британії приїхала людина, заражена віспою. Після цього захворювання зафіксували у понад 25 країнах світу. Вже у вересні 2022 року віспу було лабораторно підтверджено в одного пацієнта в Україні.

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