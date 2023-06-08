Постійні цикли зараження спричинять появу таких штамів, які можуть стати новим викликом для людства. До кінця поточного червня щотижня на коронавірус можуть хворіти до 65 мільйонів людей.

В Китаї масштабні хвилі зараження коронавірусом (COVID-19) прогнозують на кожні шість місяців. Постійні цикли зараження несуть ризик появи нових варіантів, більш небезпечних для людства.

Про це заявив епідеміолог з Інституту показників і оцінки здоров’я Університету Вашингтона в Сіетлі Алі Макдад, коментуючи останні сплески коронавірусу в КНР. Його цитує журнал Nature Communications.

За його словами, до такої ситуації частково призведе ослаблення обмежень щодо коронавірусу (уряд Китаю офіційно скасував усі заходи з контролю COVID-19 в грудні 2022 року).

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"На жаль, нова реальність із цим вірусом [полягає в тому, що] ми матимемо повторні інфекції... Існують побоювання, що цей вірус створить новий варіант, який зможе конкурувати з нинішніми і стане більш серйозним", - каже він.

Епідеміолог вказав, що нинішній сплеск COVID-19 пояснюється циркуляцією в суспільстві високоінфекційного субваріанту штаму Omicron під назвою XBB.1.5. Його вперше виявили в Індії минулого серпня.

За словами китайського фахівця з респіраторних вірусів Наншана Чжуна, до кінця поточного червня щотижня на коронавірус можуть хворіти до 65 мільйонів людей.

Фактично, це лише перша велика хвиля повторного зараження з моменту минулого спалаху в грудні. Надалі ситуація може бути гіршою, адже, попри 90%-й рівень вакцинації серед населення, імунітет людей слабшає. До прикладу, в грудні коронавірусом захворіли щонайменше 85% населення, каже Чжун.

До того ж штам XBB небезпечний тим, що здатний ігнорувати захист від попередніх вакцин та антитіла, які має людина від попередніх випадків зараження коронавірусом.

Як зазначив Мокдад, попри те, що минулі спалахи цього штаму не спричинили великої статистики жертв та госпіталізацій, тиск на систему охорони здоров’я буде колосальним.

На його думку, відлуння спалахів штаму XBB відчуватиметься і серед інших куточків світу. Зокрема в Сінгапурі та США.

"Це те, що ми можемо спостерігати всюди, але оскільки в Китаї проживає набагато більше людей, там це очевидніше", - каже Мокдад.

Згідно з висновком імунолога з Пекінського університету ЮньЛун Цао, антитіла, створені проти домінуючих варіантів Omicron в грудні (проти BA.5 і BF.7), здатні захистити від штамів подібних до XBB лише на чотири місяці.

Епідеміолог з Бостонського університету в Массачусетсі Кайоко Шіода стверджує, що штам XBB швидше стає домінуючим серед суспільства, на відміну від своїх попередників: "Як тільки він потрапляє в популяцію, XBB поширюється і стає переважаючим варіантом набагато швидше, ніж інші варіанти", - каже вона.

За словами Чжуна, вчені Китаю вже працюють над створенням більш досконалих вакцин для захисту від XBB. Попри прогнозовану "легкість" вірусу, він все ще вкрай небезпечний для категорій населення, які мають проблеми зі здоров'ям, а також для похилих людей.

"Повторні інфекції, навіть із легким вірусом, таким як XBB, все одно можуть призвести до проблем зі здоров’ям, таких як тривалий COVID. Уразливі люди, люди похилого віку, все ще ризикують серйозно захворіти", - додає Цао.

ВООЗ скасувала пандемію коронавірусу, але небезпека є

Нагадаємо, що 5 травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно заявила, що коронавірус більше не являється пандемією для людства. Цей етап світ подолав, попри те, що випадки зараження все ще фіксуються.

Зокрема, вчені повідомили про циркуляцію нового штаму XBB.1.16 та констатували, що він дуже заразний, хоча здебільшого переноситься легко. Одним з головних симптомів зараження цим штамом назвали кон'юнктивіт.

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