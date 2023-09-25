В Одесі госпіталізовано майже півсотню курсантів одного з ліцеїв, у яких ознаки отруєння. Поліцейські розслідують обставини отруєння курсантів в одному з одеських ліцеїв
Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, сьогодні близько 12:00 про подію правоохоронцям повідомили лікарі.
Попередньо встановлено, що вночі курсантів одного із одеських ліцеїв госпіталізували до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією.
"Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні", - розповіли правоохоронці.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Наразі у рамках провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Також уточняється точна кількість постраждалих.
Водночас у соціальних мережах очевидці пишуть, що інцидент стався у військово-морському ліцеї. Нібито, до лікарні доставлено близько 70 осіб віком від 14 до 16 років з діагнозом харчова токсикоінфекція. За словами учнів, стало погано всім, хто їв ковбасу з їдальні. Припускається, що причиною отруєння могло стати те, що у приміщенні їдальні травили тарганів і отрута якимось чином потрапила в їжу школярів. За іншою версією, ковбаса була вже неякісною, коли її привезли до учбового закладу.
Отруєння на Одещині - деталі
На початку липня у селі Старостине на Одещині працівники швидкої допомоги один за одним госпіталізовували місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва. Напій купували у місцевому магазині. Було розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 з додатковою відміткою "нещасний випадок" та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей тощо) Кримінального кодексу України.
За перші кілька днів померло четверо людей, близько десяти перебували у критичному стані. Жінку, яка продавала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали.