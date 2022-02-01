На п’ятий день треба буде або закрити лікарняний, або прийти на огляд до лікаря, щоб він розробив подальшу тактику лікування.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні вирішили повернутися до виписки електронних лікарняних дистанційно без відвідування медичного працівника.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами міністра, наразі через велике навантаження у пацієнтів не завжди виходить з першого разу зв’язатися зі своїм сімейним лікарем.

Читайте такожЛяшко хоче, аби пацієнту надходило сповіщення про те, скільки держава заплатила за його прийом у лікаря"Ми зараз прийняли рішення і повернемося до спрощеної процедури виписки електронних лікарняних, які будуть робитися дистанційно без відвідування медичного працівника", - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що на п’ятий день треба буде або закрити лікарняний, або прийти на огляд до лікаря, щоб він розробив подальшу тактику лікування.

Очільник МОЗ закликав українців зберігати спокій і не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, навесні в Україні планують запустити електронні рецепти на всі ліки. Міністр також зазначив, що ситуація з мережею у лікарнях не є ідеальною, проте "вже на тверду четвірку по Інтернету".

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