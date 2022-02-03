У закладах охорони здоров’я наразі перебуває 26 тис. 853 пацієнтів, з них 17 тис. 890 (66%) отримує кисневу терапію.

Вчора в Україні вперше з початку пандемії зроблено більше 100 тис. досліджень за добу методом полімеразної-ланцюгової реакції (ПЛР).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Сьогодні маємо чергову рекордну кількість зареєстрованих нових випадків коронавірусу за добу - 39 тис. 620. У закладах охорони здоров’я наразі перебуває 26 тис. 853 пацієнтів, з них 17 тис. 890 (66%) отримує кисневу терапію. Також вчора в Україні вперше з початку пандемії зроблено більше 100 тис. досліджень за добу методом полімеразної-ланцюгової реакції", - заявив міністр.

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За його словами, це один із показників готовності медичної системи до реагування. "З огляду на ці дані, ще раз звертаюсь до вас з проханням не нехтувати протиепідемічними правилами та захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусної хвороби. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби", - наголосив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зафіксовано рекордну кількість нових хворих на коронавірус - майже 40 тис. осіб. У числі хворих також 4446 дітей та 1035 медпрацівників. За добу було госпіталізовано 4136 осіб; зафіксовано 210 летальних випадків; одужали 9380 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.