Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 872 дітей та 992 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3640 осіб; зафіксовано 310 летальних випадків; одужали 27 684 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 141 367.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 603 930 осіб;

одужало – 3 839 314 осіб;

летальних випадків – 103 565;

проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4378;

Вінницька область – 667;

Волинська область – 1012;

Дніпропетровська область – 1952;

Донецька область – 1757;

Житомирська область – 957;

Закарпатська область – 492;

Запорізька область – 1597;

Івано-Франківська область – 542;

Київська область – 1259;

Кіровоградська область – 541;

Луганська область – 738;

Львівська область – 919 ;

Миколаївська область –928 ;

Одеська область – 2847;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область –1007 ;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область – 624;

Харківська область – 1765 ;

Херсонська область – 785;

Хмельницька область – 1439 ;

Черкаська область – 1112;

Чернівецька область – 429;

Чернігівська область – 1084.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Минулої доби 65 тис. 805 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, першу дозу отримали 18 тис. 247 людей, другу – 29 тис. 307, додаткову – 542, бустерну – 17 тис. 709.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 613 тис. 185 людей. З них отримали першу дозу – 15 млн 613 тис. 183, другу – 15 млн 014 тис. 883, додаткову – 24 тис. 747, бустерну – 599 тис. 058. Загалом проведено 31 млн 251 тис. 871 щеплення.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.