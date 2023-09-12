В Україні впроваджують пілотний проект з використання штучного інтелекту в медицині. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Як повідомляється, Одеса стала першим містом України, де було впроваджено пілотний проєкт з телемедицини "BrainScan".
Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.
Як повідомляється, нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес в кілька разів.
За даними МОЗ, використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку в рамках проєкту показало хороші результати. "Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині", - повідомили у Міністерстві.
Штучний інтелект на службі у людства - останні новини
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