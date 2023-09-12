Першим містом, де було впроваджено подібний пілотний проект, стала Одеса.

В Україні впроваджують пілотний проект з використання штучного інтелекту в медицині. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як повідомляється, Одеса стала першим містом України, де було впроваджено пілотний проєкт з телемедицини "BrainScan".

Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.

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Як повідомляється, нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес в кілька разів.

За даними МОЗ, використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку в рамках проєкту показало хороші результати. "Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині", - повідомили у Міністерстві.

Штучний інтелект на службі у людства - останні новини

Як повідомляв УНІАН, NASA навчило штучний інтелект передбачати магнітні бурі.

Ізраїль почав використовувати штучний інтелект для авіаударів.

Також штучний інтелект допоміг створити "останню" пісню The Beatles.

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