Вчені розробило алгоритм, здатний відстежувати та прогнозувати магнітні бурі кожну хвилину.

Завдяки штучному інтелекту, у фахівців буде близько 30 хвилин, перш ніж убивча магнітна буря накриє Землю. Про це повідомляє Universe Today.

Як повідомляється, команда НАСА активно застосовує моделі штучного інтелекту до даних про сонячні бурі для розробки системи раннього попередження. На їхню думку, ШІ може повідомляти планету приблизно за 30 хвилин до того, як потенційно руйнівна магнітна буря накриє Землю.

Цей час пов'язаний з тим, що світло рухається швидше, ніж матеріал, що викидається з Сонця. У деяких випадках, наприклад, в Квебеку близько 35 років тому, сонячні бурі можуть відключати електрику на кілька годин.

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Більш екстремальні події, такі як сонячна буря в Керрінгтоні, яка сталася понад 150 років тому, можуть призвести до масових руйнувань електричної та комунікаційної інфраструктури, якщо вони відбудуться сьогодні.

Як повідомляється, вчені давно усвідомили цю проблему і не сиділи склавши руки. Вони об'єднали дані з супутників і наземних станцій. Створений алгоритм назвали DAGGER - у нього досить вражаючі характеристики в порівнянні з аналогами.

Найбільш помітним є збільшення швидкості прогнозування. За словами вчених, ШІ може передбачити серйозність та напрямок сонячної бурі менш ніж за секунду і він здатний робити прогноз кожну хвилину.

Як повідомляється, розробка подібного ШІ вкрай важлива, адже сонце наближається до піку свого 11-річного циклу у 2025 році.

Магнітні бурі у травні-які дні найнебезпечніші

За попередніми розрахунками, до кінця травня на Землі очікується ще дві магнітні бурі. Перша буде силою не вище 4 балів, проте триватиме три дні - з 23 по 25 травня. Потім, 25 травня, очікується потужна одноденна магнітна буря, сила якої досягне 5 балів.

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