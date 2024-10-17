Нове дослідження дає надію тим, хто втратив волосся через травму або отримав тяжкий опік.

Вчені створили перший в історії атлас шкіри людини, що стало своєрідним "молекулярним рецептом" для вирощування шкіри та загоєння рубців.

Як пише Interesting Engineering, група дослідників з Інституту Велкома Сенгера та Ньюкаслського університету створила атлас окремих клітин шкіри до народження людини. В атласі показано, як шкіра формується, як розвиваються волосяні фолікули й що саме "не йде" при деяких дерматологічних захворюваннях.

Як зазначив один з учасників дослідження, професор Музліфа Ханіффа, пренатальний (допологовий) атлас шкіри та модель органоїда (постійний компонент клітини) – цінні інструменти для вивчення вроджених шкірних захворювань та розробки методів регенеративної медицини.

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Передбачається, що нове досягнення зможе значно просунути методики лікування шкірних хвороб та допомогти у розробці інноваційних способів трансплантації шкіри, а також у відновленні волосяного покриву.

"Під час дослідження в лабораторії створено функціональну мініверсію шкіри. Цей органоїд має здатність виробляти волосся, що дозволяє вченим вивчати, як імунні клітини, зокрема макрофаги (клітини, здатні поглинати та перетравлювати чужорідні чи шкідливі для організму частинки, – УНІАН), беруть участь у формуванні кровоносних судин", - пояснюється в публікації.

Як акцентується, важливим відкриттям стало те, що імунні клітини відіграють ключову роль як у васкуляризації (процес утворення судин), так і в загоєнні без утворення рубців. Передбачається, що це може кардинально змінити підходи до лікування ран та відновлення після операцій.

У статті сказано, що під час створення детального атласу вдалося вивчити молекулярну динаміку на рівні окремих клітин. В результаті отримано цінну інформацію про процеси, що відбуваються в шкірі. Особлива увага була приділена стовбуровим клітинам.

"Дорослі стовбурові клітини були використані для створення органоїдів шкіри, які виявилися ближчими за структурою до пренатальної шкіри, що робить їх ідеальною моделлю для вивчення вроджених шкірних захворювань. Дослідники виявили, що деякі генетичні маркери шкірних захворювань вже виявляються на стадії допологового розвитку, що може призвести до створення більш цілеспрямованих методів терапії", - зазначає Interesting Engineering.

У довгостроковій перспективі це дослідження може допомогти у розробці нових методів лікування, таких як створення трансплантатів для людей, які постраждали від опіків, або пацієнтів з рубцевою алопецією (облисінням), а також покращити розуміння процесу відновлення шкіри без рубців. Таким чином, є важливим відкриттям той факт, що імунні клітини важливі як для утворення судин, так і загоєння без рубців. Воно може суттєво вплинути на клінічні підходи щодо догляду за ранами та відновлення після операції.

"Розуміючи, як формуються волосяні фолікули до народження, вчені можуть відтворити цей процес, даючи надію тим, хто втратив волосся через травму чи хворобу", - акцентують дослідники.

Лікування шкіри - наукові відкриття

Як повідомляв УНІАН, науковці Нанкінського технологічного університету в Китаї створили штучний павутинний шовк, який можна використовувати для виготовлення дуже міцних бинтів, аби лікувати хронічні рани. Шовкові бинти легко піддають прядінню завдяки 3D-друку, а також є досить стабільними, аби покращити лікування певних захворювань. Команда вчених протестувала нові перев'язувальні матеріали на мишах з дегенеративним захворюванням суглобів та хронічними ранами, які були спричинені діабетом та які зажили швидше, ніж при використанні звичайних пов'язок.

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