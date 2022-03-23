Психологи дали поради жінкам, як зберегти життя і здоров'я в умовах окупації

Поведінка окупантів, скоріш за все, буде більш непередбачуваною, ніж ви очікуєте, тому і переоцінка, і недооцінка поведінки є небезпечними.