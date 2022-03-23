Головне для жінки – вижити / фото ua.depositphotos.com
Основна задача жінок, які опинилися в умовах окупації села чи міста – зберегти життя та здоров'я.
Про це пишуть в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".
Основні правила поведінки в умовах окупації
- В умовах активного самозбереження важливо врахувати деякі психофізіологічні особливості, щоб максимально ефективно діяти в момент небезпеки.
- Важливою особливістю нашої психіки є нейроцепція. Це біологічний механізм, який дозволяє розпізнати небезпеку для збільшення ймовірності самозбереження. Таке собі "шосте чуття". В екстремальних умовах до нього можна і потрібно прислухатися.
- Жінці в окупації складніше, тому що більш ймовірно стати об'єктом насильства зі сторони фізично сильніших людей, які можуть захотіти або заволодіти майном, або згвалтувати з метою прояву домінування.
- Поведінка окупантів, скоріш за все, буде більш непередбачуваною, ніж ви очікуєте, тому і переоцінка, і недооцінка поведінки є небезпечними.
Як поводитися на вулиці
- З дому варто виходити тільки за крайньої необхідності. Головна задача — не привертати до себе уваги. Рухатися спокійно і зібрано. Тіло має бути готовим до швидкої зміни поведінки в разі небезпеки.
- Зір і слух мають здатність оперативно виявляти небезпеку й повинні бути налаштовані на цю задачу. Не слухайте музику, не відволікайте мозок. Якщо ви слухаєте музику або читаєте щось в телефоні у безпосередній близькості до окупанта — він може відреагувати на це не дуже адекватно, вважаючи, що ви передаєте якусь інформацію.
- Максимально забезпечити власну непривабливість: негарні старі речі, хустки, відсутність макіяжу, парфумів, прикрас. Мішкуватий одяг, знизити увагу на статеві ознаки.
- Одяг має бути темно синіх або коричневих кольорів, може бути також сірий. Уникати кольору хакі, оскільки це колір військової форми. Чорний також не бажаний, так як деякі військові підрозділи мають чорну форму.
Якщо зустріли окупантів
- Уникайте зорового контакту. Не дивіться на обличчя. Навіть, якщо на ньому є шрами, відмітки, які притягують погляд.
- Не діставати з кишені якихось предметів, електроніки, телефонів.
- Жінки, які займалися спортом або мають навички самооборони, інтуїтивно можуть обрати метод реакції на небезпеку або нападати, або тікати. Але вони не завжди є ефективними при зустрічі з озброєною людиною.
- Виконуйте накази окупантів, не сперечайтеся.
- Не звертайте жодної уваги на їхню активність, не підходьте близько, не просіть, не намагайтесь переконувати.
- У разі прямого нападу лягти на підлогу й прийняти позу ембріона: повернутися на бік, підтягнути ноги до грудної клітки, прикривши ними живіт і груди, руками прикрити голову. Наразі головна задача — вижити й отримати мінімальну кількість ушкоджень.
- Якщо ви з дитиною, підготуйте її до контакту. Діти більш відкриті та привітні, але з окупантами в жодному разі не можна вступати в активну взаємодію чи гру. Треба навчити дитину відповідати так само, як і ви: стисло, коротко, не дивитися в очі тощо. Можна пояснити, що зараз ми граємося в гру під назвою війна. Вона має такі й такі правила. Якщо їх дотримуватися, все буде добре.
Як жінці вижити в умовах окупації / фото t.me/psy_support
Як повідомляв УНІАН, раніше психологи розповіли, як допомогти близькій людині, яка пережила полон або облогу.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Психолог розповіла, як подолати паніку в умовах війни
- Психотерапевт розповіла, як впоратися з безсонням в умовах війни
- Психолог розповіла, як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю під час війни
- Психолог дала поради, як зберегти психологічне здоров'я під час евакуації
- Психолог пояснила, як концентруватись на роботі під час війни