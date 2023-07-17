Проте, рекомендації по його вживанню залишаються незмінними.

Напівнезалежний Комітет всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що аспартам слід класифікувати як "можливо канцерогенний для людини". Цей популярний штучний підсолоджувач міститься в тисячах продуктів, таких як дієтичні газовані напої і жувальна гумка без цукру.

Але цей ярлик не означає, що продукт із вмістом аспартама викликає рак, пише CNN. Це позначення говорить про те, що деякі з досліджень, проаналізованих Міжнародним агентством ВООЗ із вивчення раку (IARC), показують, що може існувати зв'язок між аспартамом і раком печінки. Але ці дослідження ні в якому разі не є остаточними, як наприклад, з азбестом або тютюном.

Аспартам вважається однією з найбільш вивчених існуючих харчових добавок. Багато регуляторів, такі як управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), неодноразово заявляли, що аспартам безпечний для споживання людиною, якщо він використовується відповідно до певних рекомендацій. Фактично, окремий комітет експертів ВООЗ також провів оцінку ризиків, пов'язаних з аспартамом, і заявив, що власні рекомендації ВООЗ не потребують змін.

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Хоча деякі вчені та виробники продуктів харчування та напоїв побоюються, що ярлик ВООЗ "можливо канцерогенний" збентежить споживачів, агентство заявило, що сподівається, що це позначення спонукає вчених провести ще більше досліджень щодо аспартаму та можливого зв'язку з раком, якщо такий існує.

FDA заявила, що не погоджується з висновком IARC про те, що аспартам є можливим канцерогеном для людини. Американський регулятор не погодився з дослідженнями, на які спирався комітет і прийшов до свого висновку, заявивши в коментарі CNN, що дослідження мало "значні недоліки".

"Вчені FDA не мають занепокоєння щодо безпеки використання аспартаму в затверджених умовах", - йдеться в повідомленні FDA.

American Beverage, асоціація, що представляє галузь безалкогольних напоїв, заявила, що "в науковому та регуляторному співтоваристві існує широкий консенсус щодо безпеки аспартаму. Це висновок, до якого знову і знову приходять агентства з безпеки харчових продуктів в усьому світі".

Асоціація заявила, що безпека завжди є найвищим пріоритетом у її галузі.

"Той факт, що агентства з безпеки харчових продуктів по всьому світу, в тому числі FDA, продовжують вважати аспартам безпечним, вселяє в нас впевненість у безпеці наших продуктів", - відзначили в American Beverage.

Що таке аспартам?

Аспартам є одним із найбільш часто використовуваних у світі штучних підсолоджувачів.

Він існує на ринку вже кілька десятків років. Рада з контролю за калоріями (міжнародна асоціація, що представляє індустрію низькокалорійних та безкалорійних продуктів харчування та напоїв) повідомляє, що аспартам міститься приблизно в 6000 продуктах по всьому світу.

Аспартам може з'являтися там, де ви його не очікуєте, наприклад, у зубній пасті або ліках, але найчастіше його можна побачити на етикетках продуктів, що продаються як "дієтичні" або "без цукру".

Хоча ВООЗ в окремому рішенні в травні заявила, що люди не повинні покладатися на підсолоджувачі без цукру для контролю ваги, аспартам часто використовується в "дієтичних" напоях, оскільки він містить менше калорій, ніж звичайний цукор. У порівнянні зі звичайним столовим цукром, аспартам приблизно в 200 разів солодший, тому продуктам не потрібно його так багато.

Початкова плутанина з аспартамом

З самого початку існувала певна плутанина щодо аспартаму.

У 1974 році FDA схвалила використання аспартаму в деяких продуктах харчування та напоях, але рішення було призупинено на кілька років через деякі суперечливі дослідження, заперечення проти його схвалення та питання щодо самих початкових досліджень. Деякі вчені були стурбовані, коли раннє дослідження на тваринах показало, що аспартам міг викликати пухлини мозку у щурів.

Лише в 1981 році, після ретельного розслідування, FDA дозволила продаж аспартаму в сухих продуктах. Того ж року експертний комітет ФАО/ВООЗ з харчових добавок визначив параметри прийнятної добової дози.

Рекомендації по використанню аспартама

Рекомендації ВООЗ не змінювалися з 1981 року: денний максимум - 40 міліграмів аспартама на кілограм ваги тіла. Рекомендації США трохи щедріші; у 1983 році FDA встановила норму в 50 міліграмів на кілограм маси тіла.

Людині довелося б випити багато газованих напоїв або з'їсти багато їжі з аспартамом, щоб споживати стільки.

American Beverage повідомляє, що дієтичні газовані напої зазвичай містять в середньому 100 мг аспартаму на банку.

З рекомендацією ВООЗ про 40 міліграм аспартаму на кілограм маси тіла на день, людина, яка важить в середньому 83 кілограми, може випивати до 33 банок на день і залишатися в межах допустимого. Рекомендація США в 50 міліграмів на кілограм дозволяє більше 40 банок на людину вагою 83 кг.

Як відбувається процес класифікації

Сотні досліджень вивчали аспартам та його можливі наслідки для здоров'я.

Незважаючи на те, що всі дослідження говорять про його безпеку, у міру розвитку науки FDA та інші регулятори продовжують вивчати, наскільки це безпечно. Останній огляд був першим випадком, коли незалежна група експертів ВООЗ з раку вирішила офіційно переглянути дані, зібрані за ці роки.

IARC, дослідницький підрозділ ВООЗ з питань раку, збирає ці наукові дані та проводить оцінку небезпеки. Комітет розглядає такі речі, як хімікати, віруси та харчові добавки, щоб визначити, чи можуть вони викликати рак. За словами доктора Мері Шубауер-Беріган, виконуючої обов'язки керівника програми монографій IARC, такі огляди проводяться кожні п'ять років. У 2015 році ця комісія віднесла перероблене м'ясо, таке як ковбаса та сосиски, до тієї ж категорії раку, що й сигарети.

Для свого огляду аспартаму комітет вивчив лабораторні дані, дані досліджень на тваринах та дані про людей. Одне з досліджень 2022 року, проведених у Франції за участю 100 тисяч дорослих, показало, що у людей, які вживали їжу або напої з великою кількістю штучних підсолоджувачів, включаючи аспартам, ризик розвитку раку був трохи вищий, ніж у тих, хто споживав менше підсолоджувачів. Це було спостережне дослідження, тому воно не могло визначити, чи був підсолоджувач причиною більш високого ризику раку. Дослідження також покладалося на людей, які пам'ятали, що вони їли або пили, і записували це, і такі дослідження, про які повідомляли самі люди, іноді вважалися менш надійними.

Ще одне дослідження, проведене в 2020 році на мишах та щурах, повторно проаналізувало дослідження Італійського інституту Рамацціні та показало, що аспартам викликає лейкемію та лімфому у тварин. Але вчені відзначають, що люди - це не щури і не миші, і більшість досліджень аспартаму на тваринах, проведених Національною програмою токсикології, не виявили зв'язку з раком.

На прес-конференції Шубауер-Беріган закликала вчених проводити більше досліджень на цю тему.

"Незважаючи на послідовні позитивні результати в цих трьох дослідженнях, робоча група дійшла висновку, що випадкові упередження та плутанина не можуть бути виключені з розумною компетентністю, і тому вони дійшли висновку, що докази були обмеженими. Робоча група також дійшла висновку, що докази раку у експериментальних тварин обмежені на основі ряду досліджень на мишах та щурах. Були також обмежені механістичні докази того, що аспартам має ключові канцерогенні характеристики", - сказала вона.

Доктор Франческо Бранка, директор департаменту ВООЗ з питань харчування та безпеки харчових продуктів, який входив до групи, яка проводила оцінку ризиків, пов'язаних з аспартамом, сказав, що його комітет прийшов до аналогічного висновку.

"Основний висновок комісії полягав у тому, що немає переконливих доведених експериментальних або людських даних про те, що аспартам викликає побічні ефекти після прийому всередину в межах, встановлених попереднім комітетом, що складає допустиму добову дозу 40 міліграмів на кілограм маси тіла. Таким чином, комітет підтвердив допустимий рівень добового споживання від 0 до 40 міліграмів на кілограм маси тіла", - сказав Бранка.

За його словами, дослідження дають суперечливі результати, і не було можливості продемонструвати будь-який загальнотоксичний ефект.

"Також неможливо було отримати будь-які послідовні або переконливі докази досліджень на тваринах", - сказав Бранка.

Комітет проаналізував результати 12 досліджень на тваринах, і більшість з них дали негативні результати. Ті, хто виявив зв'язок з раком, були обмежені в плані дизайну та якості інтерпретації даних. Епідеміологічні дослідження на людях показали деякі наслідки раку, включаючи печінку, молочну залозу та лімфому, а також деякі наслідки діабету 2 типу, але дослідження були спостережливими, тобто не було доказів причинно-наслідкових зв'язків.

"Не можна виключати, що є ефекти, які спотворюють результати, зокрема, оцінку впливу", - сказав Бранка.

Що це означає в реальному світі

На запитання, чи варто людям думати про те, щоб пити газовані напої з повним вмістом цукру, а не ті, що містять аспартам, Бранка зазначив, що існує третій варіант, але не через ризик раку, а через загальні побоювання щодо ожиріння.

"Якщо споживачі стикаються з вибором, пити їм колу з підсолоджувачами або з цукром, я думаю, що слід розглянути третій варіант, а саме пити замість цього воду", - сказав він. За його словами, важливо обмежити кількість солодких продуктів і напоїв, які люди вживають, незалежно від того, чи містять вони справжній або штучний цукор.

Бранка підкреслив, що це особливо важливо для дітей молодшого віку, які, як показали дослідження, споживають занадто багато підсолоджених продуктів. Відмова від солодкого - більш здоровий варіант.

Деякі вчені, які не брали участі у прийнятті рішень ВООЗ, стурбовані тим, що оголошення чогось потенційно канцерогенним може надмірно насторожити людей.

"Незважаючи на те, що на це приділяється багато уваги, побоювання, імовірно, перебільшені", - сказав доктор Райан Маріно, фахівець з медичної токсикології в університетських лікарнях Клівленда.

Доктор Ці Сун, ад'юнкт-професор харчування та епідеміології Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Чана заявив, що споживачам не обов'язково турбуватися. "Я відчуваю, що доказів досить мало, щоб сказати, що аспартам викликає рак, або припустити, що аспартам не такий канцерогенний", - сказав він.

Але доктор Томас Галліган, головний науковий співробітник з харчових добавок і добавок в організації Центру науки в інтересах суспільства, що займається захистом наукових інтересів, сказав, що його група вже давно радить споживачам уникати аспартаму через можливі проблеми з раком. Центр протягом багатьох років підштовхував IARC до вивчення аспартаму, і він сказав, що декларація повинна "викликати тривогу у споживачів" і у FDA.

FDA не зобов'язана переглядати свої рішення щодо аспартаму на підставі рішення ВООЗ, але Галліган сказав, що за законодавством США ніяка кількість ризику раку від харчових добавок не є прийнятною. "Неважливо, великий він чи маленький, зараз це закон країни. Ми дійсно вважаємо, що всі повинні поставитися до цього серйозно", - сказав він.

Доктор Еллісон Сільветські, доцент кафедри фізичних вправ та дієтології школи громадського здоров'я Інституту Мілкена, вважає, що люди повинні задавати більш широке питання про некалорійні підсолоджувачі в цілому.

"Навіть якщо вони безпечні, виникає багато питань про те, чи дійсно вони корисні для передбачуваного використання з точки зору допомоги в контролі ваги або допомоги в запобіганні різних захворювань. Я думаю, що якщо люди стурбовані, найрозумнішим варіантом буде просто обрати несолодкі альтернативи. Аспартам - це не те, що вам потрібно, щоб включити його у свій раціон. Він не має ніякої харчової цінності. Вибір несолодких альтернатив - це, імовірно, єдиний вихід", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, раніше дослідження з'ясувало, що вживання аспартама сприяє набору зайвої ваги. Це відбувається тому, що один з продуктів розпаду аспартама, фенілаланін, заважає роботі ензиму, що перешкоджає розвитку метаболічного синдрому.

Вживання аспартама змінює баланс і функціонування мікробіоти кишечника людини, а також призводить до розвитку метаболічного синдрому. Зокрема, саме цей цукрозамінник блокує виробництво лужної фосфатази.

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