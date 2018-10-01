Супрун "добралася" до замінників цукру: пояснила, чи справді вони корисні

Навіть безкалорійні підсолоджувачі можуть провокувати "перепади" рівня інсуліну в крові та сприяти порушенню обміну речовин, зазначила Супрун.

Багато людей, які слідкують за раціоном та споживанням цукру, замінюють його на солодкі альтернативні варіанти – підсолоджувачі.

Як пише в.о. глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, Асоціація серця та Асоціація діабету (США) вказують, що підсолоджувачі можуть бути ефективними для контролю ваги, а також як альтернатива цукру для людей, що мають діабет.

Та існують й дослідження, що вказують, що наслідки вживання замінників цукру можуть бути не такі вже й безпечні.

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"Навіть безкалорійні підсолоджувачі можуть провокувати "перепади" рівня інсуліну в крові та сприяти порушенню обміну речовин. Крім того, вживання підсолоджувачів може мати й протилежний ефект до зменшення кількості спожитих калорій – стимулювання апетиту, що може впливати на збільшення ваги", - розповіла Супрун.

Вона додала, що ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) - до 50 г на добу (10 чайних ложок).

"Щодо кількості замінників цукру, то все залежить власне від замінника та продуктів, в яких вони містяться. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) склали таблицю з денною нормою вживання підсолоджувачів. Наприклад, рекомендована кількість замінника аспартама на день – 50 мг на кілограм маси тіла, сахарину – 15", - зазначила виконувач обов'язків глави МОЗ.

Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун пояснила, чи потрібно їсти суп щодня. "Жодного наукового підтвердження, що їсти суп потрібно щодня, немає. Збалансоване різноманітне харчування і достатньо рідини упродовж дня позбавляють нас потреби їсти суп чи борщ", - зазначила вона.