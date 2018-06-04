Компонент зеленого чаю назвали захистом від небезпечного захворювання серця

Молекули EGCG, які містяться в чаї, руйнують білок, здатний викликати відрив артеріальних бляшок та інфаркт.

Зелений чай виключно багатий молекулами складного флавоноїду, галлату епігаллокатехіну (EGCG), з дією яких пов'язують різні позитивні ефекти напою, в тому числі зниження ризику розвитку раку і нейродегенеративних захворювань.

Британські вчені знайшли ще один можливий плюс EGCG — уповільнення формування бляшок, що закупорюють коронарні судини і в найгіршому випадку здатні призвести до інфаркту, передає Naked Science.

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Недавнє дослідження показало, що EGCG впливає на аполіпопротеїн А1 (apoA-I), білок-носій «хорошого холестерину». Про це професор Ланкастерського університету Девід Міддлтон і його колеги пишуть у статті, опублікованій в Journal of Biological Chemistry.

Відомо, що «чистий» протеїн apoA-I накопичується з віком та при деяких умовах може стимулювати відрив накопичених на стінках судин білкових бляшок — саме так «запускається» інфаркт. Додавши apoA-I в чай, Міддлтон і його співавтори нагрівали його в мікрохвильовці, показавши, що в результаті EGCG зв'язується з білковими нитками і стимулює їхнє руйнування з утворенням нешкідливих фрагментів.

Автори роботи наголошують, що сама по собі вона ще не означає, що активне споживання чаю сповільнить розвиток коронарної недостатності. Більш дієвий спосіб домогтися цього — відмова від куріння, достатні фізичні навантаження, збалансоване харчування і відсутність стресів.

Раніше американські вчені представили дані нового дослідження, згідно з яким кожна чашка кави пов'язана зі зниженням ризику інфаркту на 7% та інсульту на 8%.