Учені з'ясували, які засоби гігієни можуть викликати рак

Синтетичну антибактеріальну та антигрибкову речовину триклозан часто додають в мило, зубні пасти та дезодоранти. Вона також використовується в стоматології для обробки порожнини зуба перед пломбуванням.

Антибактеріальний агент триклозан, що міститься в таких засобах гігієни, як зубна паста і мило, здатний викликати рак товстої кишки та її запалення.

Про це йдеться в статті співробітників Массачусетського університету в Амхерсті, повідомляє портал MedicalXpress.

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Вчені вивчили вплив триклозану на здорових і хворих лабораторних мишей. З'ясувалося, що застосування антибактеріального агента сприяло розвитку раку кишечника і коліту у всіх гризунів, які брали участь в експерименті.

"Це дослідження показало, що триклозан змінив мікрофлору кишечника миші, збільшив запалення, посилив симптоми коліту та стимулював ріст клітин раку товстої кишки, пов'язаного з колітом", — йдеться у статті.

Так, після вживання антибактеріальної речовини у тварин на 75% зменшилася кількість біфідобактерій. Ці корисні бактерії, в тому числі, пригнічують патогенні бактерії, що синтезують вітаміни групи В і беруть участь у розщепленні цукрів.

Раніше дослідники з'ясували, що малі дози триоксиду миш'яку допомагають домогтися ремісії при гострому промієлоцитарному лейкозі - різновиду раку крові.