Учені запропонували несподіваний засіб від раку

Як пояснив один з авторів дослідження, знайти ліки їм допомогла сама природа пухлини.

Дослідники з'ясували, що малі дози триоксиду миш'яку допомагають домогтися ремісії при гострому промієлоцитарному лейкозі (різновид раку крові - Ред.).

За словами вчених, використання миш'яку може уповільнити ріст й інших злоякісних утворень, повідомляє MedicalXpress.

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Вчені додали з'єднання отрути в ліпосоми. Такі частинки отримали назву нанобіни. Потрапляючи до крові, вони досягають пухлини і вивільняють миш'як, вбиваючи злоякісні клітини та не зачіпаючи здорові.

Проведені досліди на гризунах показали, що лікування миш'яком в 95% випадках сприяло ремісії гострого промієлоцитарного лейкозу (один з різновидів раку крові).

Наголошується, що для виживання і росту ракових клітин необхідне джерело кисню і поживних речовин, тому вони стимулюють процес утворення нових кровоносних судин навколо пухлини. Ці нові судини занадто малі для того, щоб пропускати червоні кров'яні клітини, однак нанобінам завдяки маленькому розміру вдається проникнути всередину утворення, а кисле середовище розчиняє частки миш'яку, і таким чином, препарат починає діяти.

Раніше вчені заявили, що людська діяльність є головною причиною поширення онкологічних захворювань серед людей і тварин, що мешкають у дикій природі.