Учені розробили "розумний" унітаз-лабораторію (відео)

Унітаз допоможе власникам виявити порушення здоров'я.

Дослідники з Кембриджського університету розробили "розумний" туалет, який допоможе його власнику зекономити на аналізах і вчасно виявити порушення здоров'я.

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Отримавши зразки, винахід може одразу відправити усі показники власнику на смартфон, або ж напряму лікарю. Окрім відхилень у нормі, унітаз може виявити ще й наявність наркотиків.

У будинках такі сантехнічні лабораторії, як зазначають учені, з'являться не раніше ніж за 10 років.

Раніше результати досліджень останніх років показали, що сушарки для рук дуже небезпечні для здоров'я.