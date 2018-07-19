Хот-доги здатні викликати манію

У всьому винні хімікати, які використовуються для консервування м’яса.

Нітрати, які часто використовують для консервування м’яса у продуктах, таких як сосиски для хот-догів, в’яленої яловичини, ковбаси салямі тощо, можуть стати причиною виникнення манії. Такого висновку дійшли дослідники Фонду медицини Джона Хопкінса, пише Newsweek.

Манія – це стан, при якому спостерігається зміна настрою, енергійність і збудження, який може зберігатися від кількох тижнів до кількох місяців. Він характерний для людей, які страждають від біполярного розладу чи шизоафектного розладу – стану, який включає симптоми шизофренії і депресії або біполярного розладу. Люди, у яких спостерігається манія, більш схильні до небезпечних вчинків, ризикованої поведінки, вони більш чутливі до маячні в думках.

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Вчені зібрали дані 1101 людини з психічними розладами і без них за період між 2007 і 2017 роками. Дані містили відомості про стан здоров’я, дієту і демографічну інформацію про учасників, вік яких варіювався від 18 до 65 років. Близько 55% учасників були жіночої статі, решта – чоловіки. Також 55% були європеоїдної раси, а 36% - афроамериканцями. Перш за все, дослідники намагалися з’ясувати, чи уразливість перед інфекціями, які передаються через їжу, пов’язана з виникненням психічних захворювань.

Але оцінивши дані за десятиліття, дослідники були здивовані виявити, що люди, госпіталізовані з манією, у 3,5 рази частіше вживали консервоване м’ясо незадовго до загострення проблем зі здоров’ям у порівнянні з людьми із групи без психічних розладів. Інші продукти, такі як риба чи необроблене м’ясо, виявилися ніяк не пов’язаними з манією.

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Щоб перевірити свої результати, вчені годували пацюків нітратами. Вони виявили, що тварини демонстрували ознаки гіперактивності і розладів сну у порівнянні з тими пацюками, їжа яких була без нітратів. Коли в експерименті консервоване м’ясо замінили в’яленою яловичиною без нітратів, тварини поводилися так, як контрольна група. А ті пацюки, які їли консервоване м’ясо з нітратами, мали проблеми зі сном і страждали від гіперактивності. Результати підтвердилися і в іншому експерименті, коли в звичайну їжу пацюків додавали дози нітратів, які в еквіваленті дорівнюють тій, яку з’їдають люди разом з хот-догом. Тварини, яких годували нітратами, також мали інакший бактеріальний фон у травній системі. Крім того, вчені виявили молекулярні зміни у ділянках їхнього мозку, пов’язаних з біполярним розладом.