На вірусні гепатити B і C у світі хворіють 325 мільйонів людей - ВООЗ

Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами, він проходить під гаслом: "Діагностувати і лікувати гепатит".

На вірусні гепатитами B і С у світі хворіють 325 млн людей.

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Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитами, який відзначається сьогодні.

«Вірусний гепатит - група інфекційних хвороб, відомих як гепатит А, B, C і E, щорічно вражає мільйони людей у всьому світі.

Найбільшу проблему у сфері охорони здоров'я становлять вірусні гепатити B і C, від яких страждають 325 мільйонів людей у всьому світі. Ці два види гепатиту протікають безсимптомно упродовж тривалого часу, іноді кількох років або навіть десятиліть. Як мінімум 60% випадків раку печінки пов'язані з пізнім діагностуванням вірусів гепатиту В і С», - сказано в повідомленні.

Експерти ВООЗ вважають, що відсутність доступу до тестування та лікування - найсерйозніша прогалина, яку необхідно заповнити для досягнення до 2030 р. глобальних цілей з ліквідації гепатиту.

Заходи, що організовуються ВООЗ з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитами у 2018 р., проходять цього року під гаслом: «Діагностувати і лікувати гепатит».

Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що в Україні, за останніми оцінками, близько 2 млн людей інфіковані вірусом гепатиту С. Водночас офіційно зареєстровано лише 53 тис. хворих.