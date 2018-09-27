Десятки лікарів п'ять годин робили дитині, яка вмирає, масаж серця і врятували її

У восьмирічного Сяо Юй виявили міокардит.

У китайському місті Чанчжоу через серйозну хворобу у хлопчика зупинилося серце. Але лікарі врятували малюка, доклавши неймовірних зусиль.

Читайте такожПопулярний в Україні препарат назвали смертельно небезпечним

Медики протягом п'яти годин безперервно проводили непрямий масаж серця, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що близько 30 лікарів та медсестер п'ять годин по черзі проводили серцево-легеневу реанімацію. За цей час медики натиснули на грудну клітку хлопчика понад 30 тисяч разів.

Реанімація допомогла, наразі стан дитини вважається стабільним, він проходить подальше лікування в дитячій лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у мумбайском госпіталі 32-річний чоловік помер від травм, отриманих в МРТ-апараті.