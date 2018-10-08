Учені налякали чоловіків з маленькими пенісами

Маленький член у чоловіка свідчить про підвищений ризик безпліддя, з'ясували американські вчені.

Розмір має значення — власники маленьких пенісів частіше виявляються безплідними, з'ясували дослідники з Університету Юти в США.

Про результати вони збираються розповісти на Конференції з питань фертильності у Денвері, США, передає "Газета.ru".

Учасниками дослідження стали 815 чоловіків, які протягом трьох років відвідували клініки сексуального здоров'я. 219 з них зіткнулися з безпліддям, решту турбували інші проблеми — наприклад, імпотенція та біль у яєчках.

Виявилося, що у чоловіків, які страждали від безпліддя, середня довжина статевого члена в ерегованому стані становила 12,5 см, у той час як у тих, хто не мав таких проблем — 13,39 см.

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"Різниця не вражає, але вона має статистичне значення", — зазначає провідний автор дослідження доктор Остін Слейд.

Він зазначає, що, хоча короткий статевий член може вказувати на можливі проблеми з фертильністю, але серйозних проблем для занепокоєння немає. Іншої думки дотримується професор Шина Льюїс з Королівського університету в Белфасті.

"Чоловіки і так занадто стурбовані розмірами своїх членів. Тепер вони знають, що через це у них ще менше шансів стати батьком, це погані новини, — каже вона. — Крім того, ми не можемо запропонувати вирішення цієї проблеми".

Це не перше дослідження, що зв'язує фертильність з особливостями геніталій. Дослідження, опубліковане в 2011 році в журналі Environmental Health Perspectives, показало, що відстань від ануса до мошонки (аногенітальна відстань) також тісно пов'язана з безпліддям.