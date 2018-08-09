Вчені з'ясували, яка спідня білизна не шкодить чоловічому здоров'ю

У чоловіків, які найчастіше носили "боксери", концентрація сперми була на 25 відсотків вищою, а кількість сперматозоїдів - вище на 17 відсотків, ніж у чоловіків, які віддають перевагу трусам іншого крою.

Чоловіча спідня білизна може вплинути на репродуктивну функцію.

Про це повідомляють американські вчені в статті, опублікованій у журналі Human Reproduction, передає N+1.

Проаналізувавши зразки сперми понад 600 чоловіків вони з'ясували, що у тих, хто віддає перевагу носінню трусів-боксерів, вища кількість сперматозоїдів і концентрація сперматозоїдів в насінній рідині.

Кількість сперматозоїдів у спермі - один із факторів, що визначають репродуктивну здатність чоловіка. Саме тому, щоб визначити причину чоловічого безпліддя, у першу чергу проводять аналіз кількості та концентрації сперматозоїдів. У метааналізі понад 180 досліджень, опублікованому в минулому році, повідомляється, що за останні сорок років чоловіки з розвинених країн втратили 60 відсотків сперматозоїдів.

Причини такої тенденції, в основному, зовнішні: це можуть бути як фактори навколишнього середовища (наприклад, погана екологія), так і особливості способу життя (знижена фізична активність, куріння або ожиріння). Існує також припущення, що на якість сперми може впливати спідня білизна чоловіків: більш вузькі труси можуть підвищити температуру мошонки, що заважає виділенню ферментів, які відповідають за спермогенез. Дані, зібрані для перевірки цієї гіпотези, однак, несистематичні: досі достеменно невідомо, як вибір білизни впливає на плодючість чоловіка.

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У новій роботі вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Т. Х. Чана під керівництвом Хорхе Чаварро проаналізували дані про 656 чоловіків у віці від 18 до 56 років, які звернулися за допомогою в лікуванні безпліддя в період з 2000 по 2017 рік. Для кожного чоловіка були доступні демографічні дані та інформація про їх здоров'я; крім того, учасники дослідження надали зразок своєї сперми та інформацію про те, яку спідню білизну вони найчастіше носять: боксери (вільні труси-шорти), класичні труси-бріфи (їх часто називають «плавки»), бікіні (вузькі трусики з низькою посадкою на талії), подовжені бріфи або інші.

Якість сперми вчені перевірили, підрахувавши загальну кількість сперматозоїдів у зразках та їх концентрацію в насінній рідини, а також концентрацію ферментів, що відповідають за спермогенез. У чоловіків, які найчастіше носили боксери (усього їх було більше половини - 345 осіб), концентрація сперми була на 25 відсотків вищою, а кількість сперматозоїдів - вище на 17 відсотків, ніж у чоловіків, які віддають перевагу труси іншого крою.

Крім того, у чоловіків, які віддають перевагу "боксерам", також спостерігався знижений рівень концентрації фолікулостимулюючого гормону, необхідного для регулювання виробництва сперми. Вчені припускають, що знижений вміст цього гормону у чоловіків, які носять боксери, порівняно з тими, хто має більш вузькі труси, пояснюється тим, що спермогенез відбувається нормально і не регулюється підвищеною концентрацією гормонів, яка вступає в силу при пошкодженні мошонки занадто вузькою білизною.

Незважаючи на те, що кількість учасників для побудови причинно-наслідкового зв'язку між типом чоловічої білизни і якістю сперми занадто мала, автори зазначають, що це дослідження - найбільше на сьогоднішній день. Дослідники відзначають, що результати роботи поки що не можна переносити на всю популяцію чоловіків: для цього зв'язок між одягом і чоловічий плодючістю слід вивчати і далі.