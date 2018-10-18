Названо найкращі фрукти для продовження життя

Фахівці зазначили, що в апельсинах та мандаринах міститься понад 170 сполук, що мають протизапальні властивості.

Дієтологи дійшли висновку, що вживання цитрусових пов'язано з найбільш відчутними перевагами для здоров'я.

Тим, хто хоче прожити довше, вони радять щодня з'їдати хоча б по одному цитрусу, повідомляє MedikForum.

Відомі британські експерти в галузі дієтології та харчування Сара Брюер і Джульєтта Келлоу заявили, що кислі фрукти - апельсини, лимони, грейпфрути та інші цитрусові - вирізняються високою концентрацією вітаміну С, важливого для зміцнення захисних функцій імунної системи, а, крім того, вони допомагають запобігти появі серцевих захворювань, раку й деменції.

Цей захисний ефект цитрусових пояснюється поєднанням значної дози вітаміну С і цілої низки фітохімікатів, що містяться в плодах.

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Брюер і Келлоу розповіли про дослідження за участю 115 тисяч осіб, яке показало: люди, які вживали багато фруктів, мали на 28% нижчий ризик інсульту, але у тих, хто вживав у великій кількості саме цитрусові, він був знижений на 35%. Також є дані наукових досліджень про те, що вживання цитрусових фруктів на 40-50% може знижувати ризик розвитку онкологічних хвороб - раку стравоходу, рота, гортані, горла і шлунка.

"Дослідження підтвердили і той факт, що цитрусові сприяють зменшенню концентрації холестерину в крові за рахунок геспередину – речовини, виявленої в білих волокнах, що знаходяться в серцевині і шкірці цих плодів. У 2017 році було виявлено, що регулярне вживання цитрусових призводило до зниження ризику розвитку деменції на 23%", - розповіли наукові експерти.

Фахівці зазначили, що в апельсинах і мандаринах міститься понад 170 сполук, що мають протизапальні властивості, а також багато гесперидину, що очищає судини від надлишків холестерину і постачає організм бета-криптоксантином – речовиною, яка поліпшує стан легенів.

Також необхідно вживати грейпфрути – їхні плоди теж активізують виведення надлишкового холестерину, а, крім того, містять багато антиоксидантної речовини лікопіну. Лимони і лайми, за словами експертів, корисні для зміцнення серцевого м'яза.

Раніше вчені назвали продукти, які сприяють довголіттю. Експерти радять обов'язково включити в дієту йогурт. Це хороше джерело кальцію, яке рятує від остеопорозу. А наявність корисних бактерій підтримує нормальну мікрофлору і здоров'я кишечника.