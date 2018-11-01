З'явився невтішний прогноз щодо тривалості життя українців

Україна до 2040 року зі 109-го місця опуститься на 127-е. Але це не означає, що жити стане гірше, жити стане невеселіше. Просто середній ріст українського довголіття буде не таким стрімким, як у країн-конкурентів — із сьогоднішніх 72,2 до 74,5 року.

До 2040 року найбільш тривалим життя буде в Іспанії, а найкоротшим — у Лесото.

Україна, за даними дослідження журналу The Lancet, показала незначне зростання і виявилася недалеко від результату африканського королівства, йдеться у матеріалі журналу "Новое время".

Експерти Вашингтонського університету (США) опублікували в журналі The Lancet прогноз очікуваної тривалості життя в 2040 році. За даними вчених, у світі зберігається тенденція до збільшення тривалості життя.

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Головними перешкодами на шляху до довголіття автори доповіді називають ожиріння, куріння, вживання алкоголю й забруднення повітря. Дослідники також прогнозують збільшення кількості передчасних смертей від травм унаслідок ДТП та інших нещасних випадків. Пригальмують зростання тривалості життя такі поширені захворювання, як діабет, хронічна обструктивна хвороба легенів, хвороба нирок і рак легенів.

Отже, до 2040 року Іспанія вийде на перше місце у світі за кількістю довгожителів. Очікується, що середня тривалість життя тут складе 85,8 року. Японія спуститься на друге місце. Але японці не сильно відірвуться від іспанців. Очікувана тривалість їхнього життя складе 85,7 року.

А от середня тривалість життя українців до 2040-го досягне 74,5 років у порівнянні з нинішніми 72. Тим не менш у глобальному рейтингу Україна спуститься зі 109-го на 127-е місце, оскільки інші країни свою середню тривалість життя наростять швидше.

Повний текст читайте у свіжому додатку журналу "Новое время страны" про фармацевтику від 1 листопада 2018 року