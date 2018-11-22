Виявлено просту ознаку довголіття

Дослідники зазначили, що рання сивина — це не привід хвилюватися.

Ранню сивину слід розглядати як ознаку гарного здоров'я - у людей, які рано посивіли, як правило, досить високі шанси дожити до глибокої старості.

Між сивиною і станом здоров'я, за словами іспанських дослідників, дійсно існує виражений зв'язок, от тільки всупереч поширеній думці, сивина не ознака проблем зі здоров'ям. Навпаки — вона вказує на схильність до довголіття, передає Planet Today.

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Вся справа в особливій речовині під назвою глуатіон. Вона бере участь у секреції пігменту, який фарбує волосся в той чи інший колір. З віком в організмі знижується інтенсивність синтезу глуатіону, і в результаті підвищується ризик різноманітних серцево-судинних, онкологічних та інших хвороб.

Сивина свідчить про те, що ваш організм не витрачає важливий глуатіон на фарбування волосся, а використовує його для більш важливих завдань. Такий висновок зробили вчені за підсумками масштабного дослідницького проекту, здійсненого за участю великої кількості добровольців.

Раніше вчені зазначали, що проблеми з волоссям у цілому свідчать про нестачу вітамінів і мінеральних речовин, тому лікування волосся слід починати з аналізу крові і раціону.