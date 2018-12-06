Жінки старіють гірше за чоловіків - вчені

Дослідження показало, що за різницю в якості старіння відповідають переважно статеві гени, від яких залежать функції відтворення.

Відомо, що жінки в цілому живуть довше, ніж чоловіки. Однак старіють жінки гірше: у літньому віці показники здоров'я кращі не в них, а в чоловіків.

Вивченням цього парадоксу займалися дослідники з Ексетерського університету. Їхні дані опублікував журнал Nature Communications, повідомляє MedikForum.

Так чому жінки живуть довше, але старіють гірше у порівнянні з чоловіками? На думку вчених, пояснення цього феномену пов'язане з генетичним конфліктом між двома статями: гени, які забезпечують виживання й здоров'я у чоловіків і жінок, поводяться по-різному.

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Дослідження показало, що за різницю в якості старіння відповідають переважно статеві гени, від яких залежать функції відтворення. Як відомо, у жінок після настання менопаузи фертильність гасне – можливість завагітніти й виносити дитину природним шляхом припиняється. Як підсумок статеві гени накопичуються в жіночому організмі без будь-якого практичного призначення. Дослідники вважають, що саме ця обставина негативно позначається на жіночому здоров'ї та змушує жінок старіти гірше у порівнянні з чоловіками.

У представників сильної статі активність генів статевих цілком природно співвідноситься з їхньою можливістю давати нове життя, що й підтримує їхнє здоров'я при старінні.

"У геномі чоловіків зберігаються гени, які дозволяють їм залишатися здоровими у літньому віці, - адже навіть у цьому віці вони можуть сприяти продовженню роду. У жінок такі гени активні, поки зберігається репродуктивна функція", - пояснили автори роботи.

Той факт, що жінки живуть довше за чоловіків, вчені пояснюють переважно соціальними чинниками.

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