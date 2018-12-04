Учені з'ясували, коли подружні пари перестають сваритися (відео)

Довгострокове дослідження показало, що з плином часу відкрите протистояння у шлюбі змінюється гумором та прийняттям.

Психологи з Каліфорнійського університету в Берклі спостерігали за подружніми парами різного віку протягом 13 років і помітили, що з часом у стосунках жарти дедалі більше переважали над сварками.

Дослідження проводила лабораторія професора Роберта Левінсона, який займається проблемами старіння, передає Naked Science, посилаючись на журнал Emotion.

За словами професора, експеримент продемонстрував парадокс: незважаючи на втрату друзів та членів сім'ї, подружні пари в літньому віці залишалися відносно щасливими й більше жартували, ніж сварилися.

Читайте такожПсихолог розповів про секрет щасливого шлюбу

Всього в його дослідженні брали участь 87 подружніх пар. Їх розділили на дві категорії: середнього віку (40-50 років, не менше 15 років у шлюбі) і похилого (60-70 років, мінімум 35 років у шлюбі). Всі учасники були гетеросексуальної орієнтації. Спостереження тривало 13 років і проходило в три хвилі. Проміжок між хвилями становив п'ять-шість років. Під час кожної з них з подружньою парою проводилася бесіда в лабораторії, при якій з'ясовували подробиці їхнього спільного життя та ті розбіжності, які виникли і залишилися за минулий час.

Проаналізувавши відповіді всіх пар, автори дійшли висновку, що з роками дружини ставали емоційно виразнішими порівняно з чоловіками — й мали тенденцію до прояву меншої прихильності, але більш владної поведінки. Однак разом з тим у всій вибірці зменшувалася кількість негативних висловлювань та проявів негативних емоцій.

Психологи припустили, що з роками шлюб може приносити більше користі, пов'язаної з позитивними емоціями, кількість яких збільшується в літньому віці при спільному проживанні.

Так, подружні пари перестають постійно сваритися один з одним лише через кілька десятиліть спільного життя, коли до сварок починають ставитися з гумором.

Раніше в дослідженні вчених з Великобританії йшлося, що жити в шлюбі корисно для здоров'я.