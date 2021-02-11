Такі щеплення можуть допомогти не допустити початку нової коронавірусної пандемії на Землі.

Створення вакцин від COVID-19 запам'ятається як переломний момент в історії медицини. Адже за лічені місяці була пророблена та робота, яка раніше тривала десятиліття. Але доктор Кайвон Моджаррад, який очолює відділення нових інфекцій у Військовому науково-дослідному інституті імені Волтера Ріда в США, не задоволений навіть таким результатом.

"Це все одно не достатньо швидко. По-справжньому швидким було б мати вакцину в перший же день", - сказав він New York Times.

Читайте такожBloomberg: Пандемія COVID-19 закінчиться через 7 років при нинішніх темпах вакцинаціїУ майбутньому людство чекають нові спалахи коронавірусу. Кажани й інші ссавці кишать штамами й видами цього широко сімейства інфекцій. Деякі з них неминуче подолають міжвидовий бар'єр й організують нову пандемію. Це лише питання часу.

Доктор Моджаррад - один з багатьох вчених, які роками закликали створити вакцину, яка б працювала проти всіх можливих коронавірусів. Ці заклики ігнорували, аж поки COVID-19 не продемонстрував, наскільки катастрофічними можуть бути наслідки.

Тепер дослідники почали розробку прототипів так званих "панкоронавірусних" вакцин. Деякі з них показали хоч і ранні, але досить оптимістичні результати під час випробувань на тваринах. Професор молекулярної медицини в Доктор Ерік Топол вважає, що вчені повинні об'єднати зусилля у масштабному проекті зі створення таких вакцин. І зробити це потрібно негайно.

"Нам знадобиться реальна робоча сила, щоб пришвидшити процес. Так у нас може з'явитися препарат вже цього року", - сказав вчений.

Доктор Топол і його колега імунолог Денніс Бартон описали свій заклик до початку широкомасштабної роботи над панкоронавірусною вакциною в своїй статті, опублікованій в понеділок в журналі Nature. New York Times нагадує, що вперше коронавірус був ідентифікований в 1960-х роках. Однак, виробники вакцин лишили його поза увагою. Десятиліттями вважалося, що такі інфекції викликають лише невелику застуду. Однак, в 2002 році з'явився новий коронавірус під назвою SARS-CoV, який викликав смертельну пневмонію (SARS). Тож вчені кинулися розробляти щеплення проти нього.

Читайте такожDer Spiegel про випробування Sputnik V: Четверо людей загадково померли, а дані про інших учасників зниклиВ 2016 році вірусолог з Коледжу медицини Бейлора Марія Елена Боттаці подала заявку на підтримку уряду США розробки панкоронавірусної вакцини. Але їй відмовили.

"Вони сказали, що не зацікавлені в цьому", - пригадує доктор Боттаці.

Її команда також працювала над вакциною від SARS. Препарат показав ефективність при випробуванні на мишах, а також був безпечним для людських клітин і придатним для масового виробництва. Однак, команду Боттаці й в цьому проекті позбавили фінансування. Коронавірус SARS зник з горизонту. Тож інтерес до засобів боротьби з ним зник.

Вірусолог Національного інституту алергії й вірусних захворювань США доктор Меттью Мемолі називає рішення тих часів величезним промахом.

"Це поразка нашої системи науки. Ті, хто фінансують, схильні гнатися за блискучими предметами", - сказав він.

Через три роки після того з'явився інший небезпечний коронавірус - SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. Він менш смертельний, ніж його родичі SARS і MERS, але на багато заразніший. Це призвело до початку поточної пандемії.

Дослідники в компанії VBI, яка базується в Кембриджі, минулого літа почали роботу над панкоронавірусною вакциною. Вони створили подібні на вірус оболонки, вкриті білками з трьох коронавірусів: SARS, MERS і COVID-19. Коли вчені ввели препарат в тіло мишей, у них з'явилися антитіла проти всіх трьох інфекцій. Цікаво й те, що деякі з цих антитіл були здатні блокувати й четвертий тип коронавірусу, який викликає сезонний грип. Хоча білків з його шипів не було у вакцині.

Читайте такожУ ВООЗ стурбовані ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусуГоловний науковий директор VBI Девід Андерсон сказав, що поки не зрозуміло, чому розробка спрацювала саме в такий спосіб. Цілком можливо, що імунна клітина з кількома версіями білків одразу не виділяє антитіла проти кожного з них. Натомість з'являються компромісні антитіла, які працюють проти всіх коронавірусів.

Минулого місяця біолог з Каліфорнійського інституту технологій Памела Бйоркмен разом з колегами опублікувала в журналі Science дані більш широкого експерименту з універсальною вакциною проти коронавірусів. Вчені з'єднали лише частинки білків з шипів 8 різних коронавірусів до білкового ядра. Таку структуру називають наночастинкою. Після введення препарату на основі таких наночастинок в тіло мишей, у них з'явилися антитіла, які були здатні блокувати всі 8 коронавірусів, а також ще 4 коронавіруси, білків яких у вакцині не було.

Доктор Моджаррад очолює команду вчених, яка розробляє іншу вакцину на основі наночастинок з фрагментами вірусних білків. Клінічні випробування на людях повинні розпочатися вже наступного місяця. Наразі препарат використовує лише фрагменти шипів SARS-CoV-2. Однак, доктор Моджаррад планує разом з колегами переробити свою вакцину на панкоронавірусну.

Читайте такожМеркель: вакцинуватися від COVID-19, ймовірно, доведеться щорокуДоктор Деніел Хофт в Університеті Сейнт-Луїса розробляє універсальну вакцину, яка не покладається на антитіла проти білків з шипів. Разом з каліфорнійською біотехнологічною компанією Gritstone Oncology він створив вакцину, яка змушує клітини виробляти білки оболонки, які подають сигнал імунній системі про вторгнення коронавірусу. При цьому йдеться про будь-який коронавірус. Наразі розробники готуються до запуску клінічних випробувань. Метою буде перевірити, чи універсальний препарат бореться з SARS-CoV-2.

"Ми зацікавлені в розробці третього покоління вакцин, які будуть на полицях, коли спалахнуть нові епідемії", - сказав доктор Хофт.

Коли можна буде жити без масок і соціального дистанціювання?

Видання The Atlantic визнає, що життя без необхідності носити маску стало величезною мрією. І, принаймні, до кінця 2021 року ця мрія точно не здійсниться. Але повернення до нормального життя буде залежати від двох ключових питань. Одне з них – чи можуть вакциновані люди бути носіями коронавірусу без симптомів. А друге – як швидко більшість зробить щеплення.

Тим часом, у Великій Британії експерти спробували оцінити, коли вакцини почнуть впливати на пандемію COVID-19. Вони допустили, що кількість смертей в королівстві почне помітно скорочуватися вже в кінці лютого. А навесні лікарні повинні відчути полегшення через зменшення притоку тяжко хворих пацієнтів. І показники будуть покращуватися зі збільшенням відсотка вакцинованих британців.

Видання The Economist вважає, що Україна буде серед тих країн, які не зможуть масово вакцинувати своє населення до 2023 року. Тож жити з масками українцям, швидше за все, доведеться ще довго.

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Переклад: Лесь Димань