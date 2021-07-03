Після отримання другої дози вакцини у хлопчика з'явилися загальні поствакцинальні симптоми, такі як втома, жар і біль у животі.

В американському штаті Мічиган 13-річний підліток Джейкоб Клінік помер уві сні через кілька днів після того, як йому зробили щеплення вакциною проти коронавірусу Pfizer.

Про це повідомляє Newsweek.

Марта Шаран, фахівець зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC з вакцинації проти COVID-19, написала, що «CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань) відомо про 13-річного хлопчика з Мічигану, який помер після вакцинації проти COVID-19. Справа в цей час розслідується, і поки розслідування не буде завершено, призначати конкретну причину смерті передчасно».

За даними видання, підліток отримав другу дозу вакцини 13 червня і помер уві сні вночі 15 червня.

"Він помер посеред ночі вдома», - сказала тітка хлопчика Теммі Бураджес

За її словами, після отримання другої дози у її племінника з'явилися загальні поствакцинальні симптоми, такі як втома, жар і біль у животі.

Похорони підлітка відбулися через три дні після того, як консультативний комітет CDC повідомив про «ймовірний зв'язок» між вакцинами Pfizer і Moderna проти COVID-19 і ризиком міокардиту - запалення серця - у молодих людей.

За даними ЗМІ, розтин встановив, що серця хлопчика значно збільшилася після щеплення. Однак судмедексперт округу Сагіно не зміг підтвердити цю інформацію.

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Смерть українця після щеплення вакциною Pfizer: що відомо

У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна, померлий українець раніше не звертався до медиків за допомогою.

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Автор: Денис Прядко