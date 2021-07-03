Відомо, що 47-річний чоловік помер після першої дози вакцини Pfizer, яку отримав на підприємстві.

47-річний українець, який помер через чотири години після вакцинації препаратом Pfizer, раніше не звертався до медиків за допомогою.

Про це "Сегодня" розповіла директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна.

За її даними, чоловік отримав першу дозу вакцини на підприємстві.

"Якраз зараз йде розтин, результати якого, очевидно, будуть відомі на ранок неділі. Вакцинація цього чоловіка відбулася о 13:42, стало погано йому о 18:00. Що стосується симптомів, то я б не сказала, що це реакція на вакцинацію. Щеплення було для цього чоловіка першим", - розповіла Задорожна.

За її слова, раніше померлий чоловік не звертався до медиків за допомогою.

"Він був абсолютно необстеженим", - сказала Задорожна.

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Також чиновниця стверджує, що робота чоловіка не була пов'язана зі шкідливим виробництвом. А у інших людей, яким зробили щеплення з того ж флакона, не спостерігається жодних ускладнень.

"Флакон вакцини використовувався на шістьох осіб. У п'яти осіб, які були щеплені з цього ж флакона, ніякої реакції не було. Всього ж на підприємстві були вакциновані 135 осіб, ніяких реакцій більше ні в кого не було", – уточнила Задорожна.

Примітка: У МОЗ зазначають, що за протоколами розслідування летальних випадків після щеплення, жоден з них не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19!!!

Смерть після щеплення вакциною Pfizer: що відомо

У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

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Автор: Денис Прядко