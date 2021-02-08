Науковці припускають, що отримані ними дані можуть пояснити, чому людям зі спадковою схильністю до алкоголізму може бути важче відмовитися від вживання алкоголю.

Один ковток пива викликає викид "гормону щастя" в організм. До такого висновку прийшли американські науковці.

Група фахівців з Університету Індіани провела дослідження, яке показало, що всього лише один ковток пива викликає викид дофамін в кров. Результати експерименту опубліковані в журналі Neuropsychopharmacology, пише Обозреватель.

У дослідженні взяло участь 49 дорослих чоловіків:

ті, хто п'є час від часу; ті, хто зловживає алкоголем; ті, у кого батьки були алкоголіками; ті, у кого пили далекі родичі; ті, в чиїй родині ніхто не пив.

Науковці використовували автоматичний пристрій, який подавав в рот учасникам експерименту 15 мл рідини: пива, води або енергетичного напою. До і після подачі рідини мозок учасників сканували за допомогою МРТ і ПЕТ.

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В результаті дослідження з'ясувалося, що при вживанні пива протягом декількох хвилин в організмі виділяється набагато більше дофаміну, ніж при вживанні води або енергетичного напою. Однак оскільки обсяг пива був невеликий, викид гормону задоволення науковці не стали пояснювати алкогольним сп'янінням.

Також науковці з'ясували, що виділяється кількість дофаміну було вище у тих учасників, які мали обтяжену алкоголізмом сімейну історію. У тих, у кого в сім'ї не було алкоголіків, рівень дофаміну був нижче, навіть якщо самі вони зловживали алкоголем.

Науковці припускають, що отримані ними дані можуть пояснити, чому людям зі спадковою схильністю до алкоголізму може бути важче відмовитися від вживання алкоголю. На їхню думку, схильність відчувати задоволення лише від одного глотка може бути обумовлена на генетичному рівні.

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Автор: УНІАН