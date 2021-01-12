Російський відеоблогер Денис Бейсовський, який розповідав про комп'ютерні ігри, помер через ускладнення після коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це РБК повідомив його батько Юрій Судаков.
"Так, дійсно, помер від наслідків коронавірусної інфекції. 24 грудня потрапив до лікарні, 2 січня його виписали, помер вдома. Він спочатку потрапив до лікарні з ураженням легенів в 75%. Недолікували, на мій погляд», - розповів він.
Батько повідомив, що Дениса виписали з лікарні, попри важкий стан. Повторну комп'ютерну томографію йому не робили, а його стан продовжував погіршуватися.
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Раніше в Twitter Денис Бейсовський писав, що в грудні він перехворів на коронавірус. На тлі захворювання у нього розвинулася пневмонія.
2 січня блогер повідомив, що на нього чекає курс реабілітації. Через два дні він опублікував відео, де повідомив про низьку сатурацію кисню в крові.
Денис Бейсовський відомий за своїм основним каналом на YouTube (158 тис. підписників) про ігри.
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