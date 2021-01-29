Запит на евтаназію може бути зроблений пацієнтом з термінальною стадією захворювання або страждаючим від нестерпного болю.

Парламент Португалії схвалив законопроект, що дозволяє проведення евтаназії в країні.

Читайте такожВ Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життя Про це повідомила Державна медіагрупа Radio e Televisao de Portugal, передає ТАСС. Зокрема, за законопроект проголосували 136 членів парламенту, проти - 78, четверо утрималися.

Запросити евтаназію зможе повнолітній громадянин Португалії або особа, що має посвідку на проживання в країні. Запит може бути зроблений пацієнтом з термінальною стадією захворювання або страждаючим від нестерпного болю.

Тепер законопроект повинен затвердити президент країни Марселу Ребелу ді Соуза. Однак він може накласти вето або направити законопроект до Конституційного суду.

Якщо президент схвалить закон, то Португалія стане четвертою країною в Європі і сьомою країною в світі, що дозволила проведення евтаназії, вказує медіагрупа.

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Автор: УНІАН