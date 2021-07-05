Дослідження препарату також продемонстрували 65,2-відсотковий захист від мутації коронавірусу "Дельта".

Індійська компанія Bharat Biotech заявила, що її вакцина Covaxin ефективна на 93,4% проти важкої форми коронавірусу.

Такі результати були встановлені в ході третьої фази випробувань препарату.

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Крім того, дані дослідження препарату показали 65,2-відсотковий захист від мутації коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії, який викликав сплеск захворювання в квітні і травні і призвів до найвищої в світі щоденної кількості смертей. Вакцина також показала ефективність 77,8% проти симптоматичного коронавірусу, повідомляє Reuters.

За оцінками Bharat Biotech, в місяць буде виготовлятися 23 млн доз вакцини.

В даний час компанія Ocugen Inc (OCGN.O), спільно з Bharat Biotech, розробляє Covaxin для ринку США. Готується запит на повне схвалення препарату в цій країні.

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Автор: Ірина Погоріла