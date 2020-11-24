В організації визнають, що локдаун на свята може призвести до протестів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає від зняття обмежень на час Різдвяних свят в регіонах з несприятливою епідеміологічною обстановкою.

Читайте такожВкрадене Різдво: у Європі створюють святкову атмосферу попри перспективи локдауну на свята (фоторепортаж, відео)

Як повідомляє DW, таку заяву зробив виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Райан.

"Якщо в країні немає необхідної інфраструктури, і влада не в змозі відстежувати контакти заразилися людей і ізолювати їх, то послаблення приведуть до різкого зростання числа заражень", - зазначив він.

За словами посадовця, уряди мають розуміти, що вони можуть тільки прогнозувати ризики. Немає наукової формули, за якою можна обчислити, які послаблення або скільки днів свята без обмежень не приведуть до погіршення ситуації.

При цьому він визнав, що збереження жорстких обмежень на Різдво може теж призвести до негативних наслідків.

"Якщо людям не дадуть можливості зустрічатися, у багатьох це викличе зневіру і пригнічений стан, що може привести до "втоми від обмежувальних заходів" і, можливо, подальшого протесту проти них", - сказав представник ВООЗ.

Більше новин про коронавірус

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров